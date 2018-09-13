Ученые: Чай раскрывает творческий потенциал

Было проведено 2 исследование с общим количеством участников около 90. Людей разделили на 2 группы, первой дали чай, а другой - воду. Стоит заметить, что чай следует пить, пока он не стал холоднее 42 градусов, ведь после этого, как утверждают ученые, его полезные свойства иссякнут. Участников эксперимента просили решить несложные задачи. Как выяснилось, люди с чаем находили ответы немного быстрее, но главной особенностью этой группы стало то, что люди в ней проявили творческий подход к решению задач.В результате некоторых проверок, ученые выявили причину такого влияния напитка. По их словам, чай помогает сконцентрироваться на задаче, не отвлекаясь на окружающие факторы. Таким образом люди, периодически употребляющие чай в рабочее время более сконцентрированы на задаче, могут осуществлять необходимые действия немного быстрее и эффективнее в течении определенного времени.