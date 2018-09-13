В Оренбургской области двухлетний ребёнок отравился пестицидами

Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение. Там его оставили под присмотром квалифицированных медицинских специалистов. Правоохранительным органам предстоит в дальнейшем установить все обстоятельства случившегося. Данная трагедия произошла вечером 12 сентября. Обеспокоенная местная жительница позвонила в скорую помощь и сообщила, что двухлетний ее сын отравился. Медицинские работники, выехав на вызов, сообщили о прецеденте в отделения МВД РФ по Октябрьскому району. Сотрудники полиции поговорили с мамой малыша, выяснив детали произошедшего.По словам матери ребёнка, она вместе с ним гостила у знакомой. Малыша на некоторое время оставили без присмотра. Это и привело в итоге к отравлению малыша. Он проглотил пестицид, который лежал на подоконнике.