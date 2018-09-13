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В Красноярске школьники обстреляли детскую площадку с детьми

В городе Красноярске двое школьников обстреляли детскую площадку, где гуляли маленькие дети, из пневматического оружия. Эпизод произошел вчера, около четырех часов вечера.

В Красноярске школьники обстреляли детскую площадку с детьми


Полиция Красноярска подтвердила информацию о случившемся: двое детей, школьного возраста, вооружившись пневматическим ружьем, стреляли из окна девятого этажа. Их целью была детская площадка с гуляющими на ней маленькими детками. Одна из мам, которая первой услышала странные звуки, рассказала, что одна из пуль «срикошетила» от песочницы и упала ей в ноги.

Женщина утверждает, что стрелок целился в ее маленькую дочь, но просто не попал. Как только родители поняли, что происходит, стали хватать своих детей и бежать подальше от площадки. О пострадавших информации нет. С подростками ведутся разъяснительные работы, а их родителей следствие намерено привлечь к административной ответственности.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:50
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