В Красноярске школьники обстреляли детскую площадку с детьми

Полиция Красноярска подтвердила информацию о случившемся: двое детей, школьного возраста, вооружившись пневматическим ружьем, стреляли из окна девятого этажа. Их целью была детская площадка с гуляющими на ней маленькими детками. Одна из мам, которая первой услышала странные звуки, рассказала, что одна из пуль «срикошетила» от песочницы и упала ей в ноги.Женщина утверждает, что стрелок целился в ее маленькую дочь, но просто не попал. Как только родители поняли, что происходит, стали хватать своих детей и бежать подальше от площадки. О пострадавших информации нет. С подростками ведутся разъяснительные работы, а их родителей следствие намерено привлечь к административной ответственности.