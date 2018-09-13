Ученые: Люди с грушевидной формой тела являются более здоровыми

Соответствующие материалы исследования предоставило издание Frontiers in Immunology. Учеными проводился эксперимент на мышах. Они заметили, что именно самцы испытывали нейровоспламенение либо активацию в головном мозге реакций иммунной системы после приема пищи, в которой наблюдалось высокое содержание жиров. У них также падал уровень тестостерона, количество сперматозоидов. Профессор Джурджика Косс предположила со своими коллегами, что женщины защищены от ожирения благодаря яичниковому эстрогену. Ученые, удалив у мышей репродуктивный орган, заметили, как подопытные начали от жирной еды набирать вес.У мышей, которые употребляют жирную пищу, начинает развиваться метаболический синдром, нечувствительность к инсулину, диабет второго типа. В свою очередь мужчины с ожирением обладают более низким уровнем тестостерона. Это способствует низкому либидо, уменьшению мышечной силы и энергии. Аналогичные изменения происходят также с грызунами. А вот у тучных женщин появляются проблемы с зачатием. В целом они являются более защищёнными, если в области талии не накапливаются жировые отложения.