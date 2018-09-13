Уфологи: Смерть Земли не выгодна пришельцам с планеты Х

Эксперты и ученые утверждают, что катаклизмы, происходящие на Земле в последнее время, результат влияния загадочной планеты Х. И, судя по масштабам и последствиям такого влияния можно сказать, что само небесное тело настроено не очень дружелюбно.Но уфологии уверены, что существа, проживающие на Нибиру, не хотят, чтобы Земля погибла. Никто не может быть уверен в истинных мотивах пришельцев, но возможная причина кроется в том, что они понимают - если погибнет Земля, то погибнет и их планета тоже. По этому, они всячески пытаются оградить голубой шар от губительного влияния Нибиру, и развернуть загадочную планету Х в другую сторону, избежав столкновения с Землей.