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Уфологи: Смерть Земли не выгодна пришельцам с планеты Х

Американские уфологии уверены, что жителям планеты Нибиру не выгодна смерть планеты Земля. Они наоборот пытаются оградить земной шар от разрушений.

Уфологи: Смерть Земли не выгодна пришельцам с планеты Х


Эксперты и ученые утверждают, что катаклизмы, происходящие на Земле в последнее время, результат влияния загадочной планеты Х. И, судя по масштабам и последствиям такого влияния можно сказать, что само небесное тело настроено не очень дружелюбно.

Но уфологии уверены, что существа, проживающие на Нибиру, не хотят, чтобы Земля погибла. Никто не может быть уверен в истинных мотивах пришельцев, но возможная причина кроется в том, что они понимают - если погибнет Земля, то погибнет и их планета тоже. По этому, они всячески пытаются оградить голубой шар от губительного влияния Нибиру, и развернуть загадочную планету Х в другую сторону, избежав столкновения с Землей.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:00
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