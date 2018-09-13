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Хейтеры подозревают, что Ксения Собчак родила не от Максима Виторгана

Как только в Сети поползли слухи о возможном разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана, хейтеры тут же предположили, что и ребенка телеведущая родила не от мужа.

Теперь злопыхатели пытаются отыскать сходство маленького Платона с каким-либо артистом, политиком или бизнесменом.

Хейтеры подозревают, что Ксения Собчак родила не от Максима Виторгана

«А Платон то от Макса?», - пишут в соцсетях пользователи.

Напомним, что поначалу Ксения Собчак всячески скрывала лицо малыша, и это видимо тоже натолкнуло хейтеров на мысль, что в звездной семье что-то не так.

Хейтеры подозревают, что Ксения Собчак родила не от Максима Виторгана

Однако истинные фанаты Собчак и Виторгана тут же встали на защиту этой семенной пары и указали на нежное поздравление с днем рождения, адресованное Ксенией Максиму.

Поклонник Собчак уверены, что Платон приходится сыном Виторгану, а сходство отца и сына видно невооруженным глазом.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:58
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