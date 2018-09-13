Хейтеры подозревают, что Ксения Собчак родила не от Максима Виторгана

Теперь злопыхатели пытаются отыскать сходство маленького Платона с каким-либо артистом, политиком или бизнесменом., - пишут в соцсетях пользователи.Напомним, что поначалу Ксения Собчак всячески скрывала лицо малыша, и это видимо тоже натолкнуло хейтеров на мысль, что в звездной семье что-то не так.Однако истинные фанаты Собчак и Виторгана тут же встали на защиту этой семенной пары и указали на нежное поздравление с днем рождения, адресованное Ксенией Максиму.Поклонник Собчак уверены, что Платон приходится сыном Виторгану, а сходство отца и сына видно невооруженным глазом.