Хейтеры подозревают, что Ксения Собчак родила не от Максима Виторгана
Как только в Сети поползли слухи о возможном разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана, хейтеры тут же предположили, что и ребенка телеведущая родила не от мужа.
Теперь злопыхатели пытаются отыскать сходство маленького Платона с каким-либо артистом, политиком или бизнесменом.
«А Платон то от Макса?», - пишут в соцсетях пользователи.
Напомним, что поначалу Ксения Собчак всячески скрывала лицо малыша, и это видимо тоже натолкнуло хейтеров на мысль, что в звездной семье что-то не так.
Однако истинные фанаты Собчак и Виторгана тут же встали на защиту этой семенной пары и указали на нежное поздравление с днем рождения, адресованное Ксенией Максиму.
Поклонник Собчак уверены, что Платон приходится сыном Виторгану, а сходство отца и сына видно невооруженным глазом.
Теперь злопыхатели пытаются отыскать сходство маленького Платона с каким-либо артистом, политиком или бизнесменом.
«А Платон то от Макса?», - пишут в соцсетях пользователи.
Напомним, что поначалу Ксения Собчак всячески скрывала лицо малыша, и это видимо тоже натолкнуло хейтеров на мысль, что в звездной семье что-то не так.
Однако истинные фанаты Собчак и Виторгана тут же встали на защиту этой семенной пары и указали на нежное поздравление с днем рождения, адресованное Ксенией Максиму.
Поклонник Собчак уверены, что Платон приходится сыном Виторгану, а сходство отца и сына видно невооруженным глазом.