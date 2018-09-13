В Самаре водитель без прав сбил женщину насмерть
13 сентября в Самаре в 6.30 водитель автомобиля сбил девушку. Как стало известно, в результате столкновения пешеход скончался.
Водитель автомобиля марки ВАЗ сбил женщину 56 лет, которая шла по проезжей части, вдоль обочины. Вероятно, водитель не увидел пешехода, либо не справился с управлением. Так или иначе, на момент аварии водитель уже был лишен прав. В результате совершения каких-то нарушений во время движения в прошлом, гражданин не имел права садиться за руль в тот день.
Сбитая женщина, как сообщается, скончалась на месте. Причиной смерти называют множественные травмы, не совместимые с жизнью.
Водитель автомобиля марки ВАЗ сбил женщину 56 лет, которая шла по проезжей части, вдоль обочины. Вероятно, водитель не увидел пешехода, либо не справился с управлением. Так или иначе, на момент аварии водитель уже был лишен прав. В результате совершения каких-то нарушений во время движения в прошлом, гражданин не имел права садиться за руль в тот день.
Сбитая женщина, как сообщается, скончалась на месте. Причиной смерти называют множественные травмы, не совместимые с жизнью.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:28