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В Самаре водитель без прав сбил женщину насмерть

13 сентября в Самаре в 6.30 водитель автомобиля сбил девушку. Как стало известно, в результате столкновения пешеход скончался.

В Самаре водитель без прав сбил женщину насмерть


Водитель автомобиля марки ВАЗ сбил женщину 56 лет, которая шла по проезжей части, вдоль обочины. Вероятно, водитель не увидел пешехода, либо не справился с управлением. Так или иначе, на момент аварии водитель уже был лишен прав. В результате совершения каких-то нарушений во время движения в прошлом, гражданин не имел права садиться за руль в тот день.

Сбитая женщина, как сообщается, скончалась на месте. Причиной смерти называют множественные травмы, не совместимые с жизнью.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:28
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