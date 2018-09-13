Аналитики: Россияне перестали покупать дорогостоящие iPhone

Накануне анонса новых гаджетов iPhone спрос на флагманскую модель, вышедшую в прошлом году, снизился на 28 процентов, при этом сократилась стоимость смартфонов Apple на 40 процентов. Также отмечается, что спрос на устройство Apple iPhone 8 снизился на 46,4 процента, а на Apple iPhone 8 Plus на 28,7 процента.Однако специалисты отмечают положительную динамику продаж среди смартфонов Apple iPhone на российском рынке в период с апреля по август нынешнего года. Рост показателей поддерживается спросом на более доступные устройства iPhone SE и iPhone 6. При этом реализации флагманского смартфона iPhone X и других новых моделей прошлого года заметно снижаются.