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Аналитики: Россияне перестали покупать дорогостоящие iPhone

В последнее время наблюдается, что россияне практически перестали покупать дорогостоящие iPhone. Статистикой по реализации смартфонов Apple поделились аналитики сервиса «АТОЛ Онлайн», исследовавшие несколько тысяч касс интернет-магазинов в России.

Аналитики: Россияне перестали покупать дорогостоящие iPhone


Накануне анонса новых гаджетов iPhone спрос на флагманскую модель, вышедшую в прошлом году, снизился на 28 процентов, при этом сократилась стоимость смартфонов Apple на 40 процентов. Также отмечается, что спрос на устройство Apple iPhone 8 снизился на 46,4 процента, а на Apple iPhone 8 Plus на 28,7 процента.

Однако специалисты отмечают положительную динамику продаж среди смартфонов Apple iPhone на российском рынке в период с апреля по август нынешнего года. Рост показателей поддерживается спросом на более доступные устройства iPhone SE и iPhone 6. При этом реализации флагманского смартфона iPhone X и других новых моделей прошлого года заметно снижаются.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 11:46
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