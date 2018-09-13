В Приморском крае найден мертвым рыбак из Кореи
В бухте поселка Ольга Приморского края был обнаружен труп гражданина КНДР. Тело обнаружили после того, как все корейские лодки покинули бухту, в которой укрывались от тайфуна.
Недавно, около 6 дней назад, произошел похожий случай. Также было найдено тело рыбака, однако от Кореи не поступала никаких сообщений с просьбой вернуть тело. Есть определенная вероятность, что данный случай закончится тем же. Впрочем, представители администрации поселка запретили жителям хоронить погибших. Тела накрыли деревом и камнями, чтобы птицы не склевали. Остается неизвестным, придут ли от властей Кореи прошения о передаче погибших граждан.
Есть мнение, что возвращаться за телами рыбаки не хотели из-за некоторых сложностей, связанных с бумажной работой. Указать все факты происшествия, найти свидетелей, провести разбирательство по делу, все это пришлось бы делать рыбакам, у которых, возможно, нет на это времени и желания.
Недавно, около 6 дней назад, произошел похожий случай. Также было найдено тело рыбака, однако от Кореи не поступала никаких сообщений с просьбой вернуть тело. Есть определенная вероятность, что данный случай закончится тем же. Впрочем, представители администрации поселка запретили жителям хоронить погибших. Тела накрыли деревом и камнями, чтобы птицы не склевали. Остается неизвестным, придут ли от властей Кореи прошения о передаче погибших граждан.
Есть мнение, что возвращаться за телами рыбаки не хотели из-за некоторых сложностей, связанных с бумажной работой. Указать все факты происшествия, найти свидетелей, провести разбирательство по делу, все это пришлось бы делать рыбакам, у которых, возможно, нет на это времени и желания.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:15