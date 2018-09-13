Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений Песенников рассказал о своем алкоголизме

«Ходят слухи, что на кастинге в проект он поставил продюсерам условие. Он хотел, чтобы в номере всегда была бутылочка холодного пивка, а также черный парень по соседству», - подчеркнул 31-летний миллионер Евгений Назаров, который поразил Ольгу Бузову своим невероятным чувством юмора.

«Да, совершал ошибки. Но я не подонок. Просто в жизни случаются моменты, когда людям лучше расстаться», - признается участник реалити-шоу «Замуж за Бузову».

«Друзья, всем еще раз привет. После выхода последней серии на меня навесили ярлык алкоголика. Хочу сказать следующее: пусть хотя бы один, кто видел меня хоть раз пьяным, напишет тут комментарий. А вот тех, кто видел меня в спортзале, на ринге, на тренировке, - таких миллион. Это телевидение. Каждый пытается обесценить другого, чтобы приподнять свой статус. Мне просто это неприятно. Не верьте!», - заявил во всеуслышание Евгений Песенников.

«Самое главное, что Жене удалось сохранить отношения с обеими супругами, ведь они воспитывают общих детей. А как друг он прекрасный», - рассказал Олег Конников журналистам.

«Через несколько лет пойдет в политику, чтобы стать депутатом. Будут еще два брака. Конечно, такая жена, как Ольга, с ее спорной репутацией не подходит будущему народному избраннику», - заявила Кажетта Ахметжанова.

Ни для кого не является секретом, что прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая исполнительница Ольга Бузова отправилась на новый «именной» проект, чтобы отыскать на нем того единственного, который сделает ее по-настоящему счастливой женщиной.После расставания с Дмитрием Тарасовым прошло почти два года, однако Ольга до сих пор одна. По словам Бузовой, только сейчас она смогла забыть все плохое, поэтому целиком и полностью готова к тому, чтобы обзавестись новыми отношениями.С каждым выпуском телепроекта «Замуж за Бузову» претендентов на руку и сердце главной героини становится все меньше и меньше. Одним из Олиных фаворитов является 38-летний Евгений Песенников. Мужчина владеет рекламным агентством. За плечами у бизнесмена два брака, которые давно распались и именно поэтому Евгений пришел на телешоу испытать свою удачу. У Евгения Песенникова есть две взрослые дочери.В предыдущей серии нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» коллеги по телепроекту решили весьма жестко подшутить над Евгением Песенниковым. Во время Stand-Up конкурса многие участники телешоу отметили, что бизнесмен просто-таки обожает различные алкогольные напитки.Помимо пристрастия к алкоголю, журналистам удалось узнать, что оба брака Евгения Песенникова распались из-за неоднократных его измен супругам в состоянии алкогольного опьянения.По всей видимости, огромное количество комментариев и высказываний в адрес алкоголизма Евгения Песенникова вызвало недовольство у владельца рекламного агентства. В результате бизнесмен решил ответить всем своим недоброжелателям и опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram в Stories короткий видеоролик.К слову, близкие знакомые и друзья участника нового телепроекта «Замуж за Бузову» также характеризуют 38-летнего бизнесмена только с положительной стороны. Многие подчеркивают, что Евгений Песенников никогда их не предавал и всегда и в любую минуту готов был прийти на помощь.Как стало известно, Олег Конников – стоматолог и эксперт в телешоу под названием «На десять лет моложе» очень хорошо знает Евгения Песенникова.Нужно сказать, что не так давно одна из участниц многими любимого мистического телепроекта «Битвы экстрасенсов» сделала свое предсказание на совместное будущее Евгения Песенникова и главной героини нового реалити-шоу «Замуж за Бузову». По словам Кажетты Ахметжановой, Ольге Бузовой не суждено стать супругой владельца рекламного агентства.