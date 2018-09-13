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Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений Песенников рассказал о своем алкоголизме

Потенциальные «женихи» главной героини нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» рассказали о том, что Евгений Песенников излишне чрезмерно налегает на спиртные напитки.

Ни для кого не является секретом, что прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая исполнительница Ольга Бузова отправилась на новый «именной» проект, чтобы отыскать на нем того единственного, который сделает ее по-настоящему счастливой женщиной.

Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений Песенников рассказал о своем алкоголизме

После расставания с Дмитрием Тарасовым прошло почти два года, однако Ольга до сих пор одна. По словам Бузовой, только сейчас она смогла забыть все плохое, поэтому целиком и полностью готова к тому, чтобы обзавестись новыми отношениями.

С каждым выпуском телепроекта «Замуж за Бузову» претендентов на руку и сердце главной героини становится все меньше и меньше. Одним из Олиных фаворитов является 38-летний Евгений Песенников. Мужчина владеет рекламным агентством. За плечами у бизнесмена два брака, которые давно распались и именно поэтому Евгений пришел на телешоу испытать свою удачу. У Евгения Песенникова есть две взрослые дочери.

В предыдущей серии нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» коллеги по телепроекту решили весьма жестко подшутить над Евгением Песенниковым. Во время Stand-Up конкурса многие участники телешоу отметили, что бизнесмен просто-таки обожает различные алкогольные напитки.

«Ходят слухи, что на кастинге в проект он поставил продюсерам условие. Он хотел, чтобы в номере всегда была бутылочка холодного пивка, а также черный парень по соседству», - подчеркнул 31-летний миллионер Евгений Назаров, который поразил Ольгу Бузову своим невероятным чувством юмора.


Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений Песенников рассказал о своем алкоголизме

Помимо пристрастия к алкоголю, журналистам удалось узнать, что оба брака Евгения Песенникова распались из-за неоднократных его измен супругам в состоянии алкогольного опьянения.

«Да, совершал ошибки. Но я не подонок. Просто в жизни случаются моменты, когда людям лучше расстаться», - признается участник реалити-шоу «Замуж за Бузову».

По всей видимости, огромное количество комментариев и высказываний в адрес алкоголизма Евгения Песенникова вызвало недовольство у владельца рекламного агентства. В результате бизнесмен решил ответить всем своим недоброжелателям и опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram в Stories короткий видеоролик.

Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений Песенников рассказал о своем алкоголизме

«Друзья, всем еще раз привет. После выхода последней серии на меня навесили ярлык алкоголика. Хочу сказать следующее: пусть хотя бы один, кто видел меня хоть раз пьяным, напишет тут комментарий. А вот тех, кто видел меня в спортзале, на ринге, на тренировке, - таких миллион. Это телевидение. Каждый пытается обесценить другого, чтобы приподнять свой статус. Мне просто это неприятно. Не верьте!», - заявил во всеуслышание Евгений Песенников.

К слову, близкие знакомые и друзья участника нового телепроекта «Замуж за Бузову» также характеризуют 38-летнего бизнесмена только с положительной стороны. Многие подчеркивают, что Евгений Песенников никогда их не предавал и всегда и в любую минуту готов был прийти на помощь.

Как стало известно, Олег Конников – стоматолог и эксперт в телешоу под названием «На десять лет моложе» очень хорошо знает Евгения Песенникова.

«Самое главное, что Жене удалось сохранить отношения с обеими супругами, ведь они воспитывают общих детей. А как друг он прекрасный», - рассказал Олег Конников журналистам.


Участник телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений Песенников рассказал о своем алкоголизме

Нужно сказать, что не так давно одна из участниц многими любимого мистического телепроекта «Битвы экстрасенсов» сделала свое предсказание на совместное будущее Евгения Песенникова и главной героини нового реалити-шоу «Замуж за Бузову». По словам Кажетты Ахметжановой, Ольге Бузовой не суждено стать супругой владельца рекламного агентства.

«Через несколько лет пойдет в политику, чтобы стать депутатом. Будут еще два брака. Конечно, такая жена, как Ольга, с ее спорной репутацией не подходит будущему народному избраннику», - заявила Кажетта Ахметжанова.

 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:30
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