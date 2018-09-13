Эксгибиционист из Владивостока пугает местных студенток

Некий житель Владивостока действует по одной и той же схеме, он подходил к продуктовому магазину, раздевался за ним, а после бегал по прилегающей территории в голом виде. Как сообщается, не редко он выскакивал на проходящих мимо девушек из кустов. Когда преступник напугает какое-то количество людей, он снова проходит за магазин, надевает одежду и наблюдает за девушками. На данный момент нет информации о том, почему эксгибиционист совершает эти поступки, пугая незнакомых ему людей.Исходя из имеющейся информации, мужчина пугает только девушек и только студенток, постоянно совершая одни и те же действия в том же месте. Вероятно, в скором времени ответственные люди остановят преступника.