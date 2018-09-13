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Эксгибиционист из Владивостока пугает местных студенток

Житель Владивостока пугает студенток города, выбегая на них в голом виде неподалеку от Днепровской 2а. Как сообщается, данное происшествие не является разовым случаем. После акта эксгибиционизма преступник смотрит на реакцию девушек.
Эксгибиционист из Владивостока пугает местных студенток

Некий житель Владивостока действует по одной и той же схеме, он подходил к продуктовому магазину, раздевался за ним, а после бегал по прилегающей территории в голом виде. Как сообщается, не редко он выскакивал на проходящих мимо девушек из кустов. Когда преступник напугает какое-то количество людей, он снова проходит за магазин, надевает одежду и наблюдает за девушками. На данный момент нет информации о том, почему эксгибиционист совершает эти поступки, пугая незнакомых ему людей.

Исходя из имеющейся информации, мужчина пугает только девушек и только студенток, постоянно совершая одни и те же действия в том же месте. Вероятно, в скором времени ответственные люди остановят преступника.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:45
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