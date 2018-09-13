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Автомобилисты в Сызрани запечатлели на видео голую женщину

В Сызрани автомобилисты сняли на видео абсолютно голую женщину. Видеоролик, с разгуливающей по городу нимфой, выложили в Сеть.

Автомобилисты в Сызрани запечатлели на видео голую женщину


В социальных сетях жители Сызрани активно обсуждают видео, на кадрах отчётливо видно, как женщина совершенно без одежды разгуливает по городской улице. Инцидент был запечатлён на камеру 11 сентября в одном из спальных районов города. Водители заметили местную жительницу, разгуливающую обнажённой вечером по проезжей части дороги, нарушая все правила дорожного движения.

Автомобилисты запечатлели на камеру женщину, когда она решительно снимала с себя нижнее бельё. По словам очевидцев, вела себя местная жительница неагрессивно. Заканчивается видеоролик тем, что обнажённая представительница прекрасного пола скрывается с поля зрения водителей. При этом ничего неизвестно о её дальнейшей судьбе.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 09:45
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