Автомобилисты в Сызрани запечатлели на видео голую женщину
В Сызрани автомобилисты сняли на видео абсолютно голую женщину. Видеоролик, с разгуливающей по городу нимфой, выложили в Сеть.
В социальных сетях жители Сызрани активно обсуждают видео, на кадрах отчётливо видно, как женщина совершенно без одежды разгуливает по городской улице. Инцидент был запечатлён на камеру 11 сентября в одном из спальных районов города. Водители заметили местную жительницу, разгуливающую обнажённой вечером по проезжей части дороги, нарушая все правила дорожного движения.
Автомобилисты запечатлели на камеру женщину, когда она решительно снимала с себя нижнее бельё. По словам очевидцев, вела себя местная жительница неагрессивно. Заканчивается видеоролик тем, что обнажённая представительница прекрасного пола скрывается с поля зрения водителей. При этом ничего неизвестно о её дальнейшей судьбе.
В социальных сетях жители Сызрани активно обсуждают видео, на кадрах отчётливо видно, как женщина совершенно без одежды разгуливает по городской улице. Инцидент был запечатлён на камеру 11 сентября в одном из спальных районов города. Водители заметили местную жительницу, разгуливающую обнажённой вечером по проезжей части дороги, нарушая все правила дорожного движения.
Автомобилисты запечатлели на камеру женщину, когда она решительно снимала с себя нижнее бельё. По словам очевидцев, вела себя местная жительница неагрессивно. Заканчивается видеоролик тем, что обнажённая представительница прекрасного пола скрывается с поля зрения водителей. При этом ничего неизвестно о её дальнейшей судьбе.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 09:45