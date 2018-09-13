Наташа Королёва ищет новых танцоров в свой балет

В свои 45 лет Королёва никогда не имела проблем с фигурой и лицом, она может дать фору многим молодым соперницам. Однако бывает и так, что идеальная внешность может подвести, в частности, артистка попыталась привлечь новых сценических партнёров при помощи своих внешних данных, что оказалось не совсем удачно.Исполнительница опубликовала в Stories объявление о наборе танцоров в основной состав балета с вполне адекватными требованиями. Всё бы ничего, если бы стандартное сообщение о найме на работу не сопровождалось сомнительной фотографией, на которой певица изображена в образе 90-х годов прошлого столетия – в блестящем платье с глубоким вырезом на шнуровке и ярким макияжем. Однако для такого имиджа артистка выглядит слишком зрелой, а наряд безмерно затянут, в связи, с чем одна грудь кажется меньше другой. Поклонники не упустили возможности указать в комментариях на недостатки.