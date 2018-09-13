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Наташа Королёва ищет новых танцоров в свой балет

Наташа Королёва опубликовала откровенную фотографию и объявила о поиске высоких парней. Таким образом, певица сообщила о том, что в свой балет она набирает новых танцоров.

Наташа Королёва ищет новых танцоров в свой балет


В свои 45 лет Королёва никогда не имела проблем с фигурой и лицом, она может дать фору многим молодым соперницам. Однако бывает и так, что идеальная внешность может подвести, в частности, артистка попыталась привлечь новых сценических партнёров при помощи своих внешних данных, что оказалось не совсем удачно.

Наташа Королёва ищет новых танцоров в свой балет


Исполнительница опубликовала в Stories объявление о наборе танцоров в основной состав балета с вполне адекватными требованиями. Всё бы ничего, если бы стандартное сообщение о найме на работу не сопровождалось сомнительной фотографией, на которой певица изображена в образе 90-х годов прошлого столетия – в блестящем платье с глубоким вырезом на шнуровке и ярким макияжем. Однако для такого имиджа артистка выглядит слишком зрелой, а наряд безмерно затянут, в связи, с чем одна грудь кажется меньше другой. Поклонники не упустили возможности указать в комментариях на недостатки.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:15
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