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Дочь Галкина и Пугачевой демонстрирует навыки стихочтения на станице отца

Максим Галкин опубликовал видео с дочерью в сети Instagram. В ходе ролика девочка рассказывает стихи про твердый знак, а также, от части, демонстрирует свои навыки актерской игры.

Дочь Галкина и Пугачевой демонстрирует навыки стихочтения на станице отца


Как известно, Галкин и Пугачева не часто публикуют фото или видеоролики, связанные с личной жизнью. Чаще это делает Галкин, потому пользователи узнают факты об их семейной жизни лишь из его записей. Лиза, дочь артиста, светится на странице отца чаще Гарри и, потому является довольно обсуждаемой. В последнем видео дочь Галкина читает стихи практически как профессионал, попутно показывая свои навыки актерской игры, меняя эмоции на лице по ходу дела. Маленькая актриса, судя по всему, отлично впитывает знания родителей, что в результате может однажды и ее привести на сцену.

На какое-то время в кадре появилась и Пугачева. Ее видно не слишком отчетливо, ясно лишь, что она вышла на балкон своего дома, пока отец с дочерью развлекались во дворе. В конце ролика маленькая Лиза определенно заслужила ту похвалу, которой ее одарил отец.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:03
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