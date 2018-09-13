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Во Франции презентовали шампанское для космических туристов

Во Франции представители дома по производству игристых вин «Mumm» презентовали шампанское для космических туристов, которое можно будет пить в условиях невесомости. Бутылка с алкоголем разделена на два резервуара, в одном из которых находится сам напиток, а в другом – управляемый клапан.
Во Франции презентовали шампанское для космических туристов

Уникальную конструкцию для игристого напитка создал дизайнер Октав де Голль. По задумке дома «Mumm», эта разработка должна была отличаться функциональностью и элегантностью одновременно. С помощью специального клапана под воздействием углекислого газа можно будет извлечь шампанское, но будет оно в виде пены. Чтобы контролировать поток жидкости, разработчик поставил на горлышке бутылки алюминиевое кольцо, формирующее пенную сферу. После этого емкость следует перевернуть.

Октав де Голль планирует доработать свое шампанское для невесомости, чтобы космонавты смогли в будущем на Новый год выпить по бокалу игристого напитка. После проведения презентации, которая проходила на борту специального самолета Airbus Zero-G, журналисты отметили, что гастрономические ощущения от употребления шампанского «волшебные». Для того, чтобы воздушное судно достигло состояния невесомости на 20 секунд, пилоты совершили ряд маневров. После дегустации пассажиры рассказали, что больше всего им понравился тот момент, когда «космическое шампанское» в виде пены во рту превращалось в жидкость.

 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:20
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