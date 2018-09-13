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Дочь Мадонны дебютировала на неделе моды в Нью-Йорке в своеобразном наряде

На неделе моды в Нью-Йорке состоялся дебют дочери Мадонны. Стоит отметить, что для первого показа 21-летняя Лурдес Леон выбрала довольно своеобразный наряд, такой стиль подойдёт далеко не всем.

Дочь Мадонны дебютировала на неделе моды в Нью-Йорке в своеобразном наряде


60-летняя Мадонна, помимо своих песен, прославилась неординарными поступками на концертах и различных показах. Звезда неоднократно обнажалась прямо на сцене, давая повод для обсуждения в СМИ. Тем самым певица поддерживала свою популярность, а помогал ей в этом модельер Жан-Поль Готье. В их совместных трудах можно насчитать десятки разных коллекций сценической одежды.

Дочь Мадонны дебютировала на неделе моды в Нью-Йорке в своеобразном наряде


До сих пор о дочери Мадонны мало было что известно, так как она была довольно скромной девушкой. Однако на показе в Нью-Йорке Лурдес Леон удивила публику своим нарядом, выбрав для демонстрации одежду бренда Gypsy Sport. В частности, молодая прелестница была одета в рваные джинсы, а в качестве бюстгальтера выступили ракушки, которые едва прикрывают её грудь. Такой образ стал предметом бурного обсуждения наряда в социальных сетях.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:10
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