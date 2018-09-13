Дочь Мадонны дебютировала на неделе моды в Нью-Йорке в своеобразном наряде

60-летняя Мадонна, помимо своих песен, прославилась неординарными поступками на концертах и различных показах. Звезда неоднократно обнажалась прямо на сцене, давая повод для обсуждения в СМИ. Тем самым певица поддерживала свою популярность, а помогал ей в этом модельер Жан-Поль Готье. В их совместных трудах можно насчитать десятки разных коллекций сценической одежды.До сих пор о дочери Мадонны мало было что известно, так как она была довольно скромной девушкой. Однако на показе в Нью-Йорке Лурдес Леон удивила публику своим нарядом, выбрав для демонстрации одежду бренда Gypsy Sport. В частности, молодая прелестница была одета в рваные джинсы, а в качестве бюстгальтера выступили ракушки, которые едва прикрывают её грудь. Такой образ стал предметом бурного обсуждения наряда в социальных сетях.