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Археологи обнаружили в Южной Африке самый древний рисунок в мире

Археологи обнаружили древнейший в мире рисунок. Находка попалась специалистам при раскопках, которые велись в Южной Африке в пещере Бломбокс.

Археологи обнаружили в Южной Африке самый древний рисунок в мире


По словам учёных, абстрактные рисунки были выполнены охрой примерно 73 тысячи лет назад на куске силкрита. Данную находку археологи обнаружили в пещере, находящейся восточнее от Кейптауна. Специалисты просеяли осколки, найденные на полу расщелины, и взяли образцы царапин на камне, после исследования стало ясно, что они были выполнены охряным карандашом.

Также на месте раскопок были найдены бусины окрашенные охрой. Специалисты не исключают, что природный пигмент жёлтого цвета со временем мог быть поврежден механически, при этом рисунок всё равно считается произведением искусства, которое было выполнено древними жителями. Данная находка может стать опровержением устоявшегося мнения учёных о том, что люди не могли мыслить до того, как переселились в Европу 40 тысяч лет назад.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:15
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