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«Я не вижу никакого повода, чтобы мусолить чушь»: Виктория Романец прокомментирова свой развод

Несколько дней назад в Сети появилась новость о том, что экс-участники телепроекта «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев снова разводятся. Причем, как ни странно, рассказала об этом бывшая супруга молодого человека, Евгения Феофилактова.

Все это время супруги никак не комментировали свое расставание в социальных сетях, а также не выходили на связь с представителями СМИ, поэтому единственным человеком, кто смог хоть как-то пролить свет на ситуацию, была мама Вики, Ангелина Анатольевна.

«Я не вижу никакого повода, чтобы мусолить чушь»: Виктория Романец прокомментирова свой развод

Однако сегодня журналистам «Дома-2» все-таки удалось достучаться до Романец, и та рассказала, что же действительно происходит в их с Гусевым отношениях.

«Я жива, здорова, Антон тоже. У нас все отлично», - заявила девушка.

Она очень остро отреагировала на новость о своем разводе, но, как оказалось, беспокоит ее совсем другое – бывшая жена возлюбленного, которая почему-то никак не может оставить их семью в покое.

«Я не вижу никакого повода, чтобы мусолить чушь»: Виктория Романец прокомментирова свой развод

Напомним, что по словам Жени, пару дней назад Вика сильно выпила и в ходе ссоры с Антоном назвала Даниэля «дауном» и «выродком», после чего тот решил развестись. Молодой человек не знал, с кем поделиться своими переживаниями, а потому написал Феофилактовой, которая обо всем и рассказала журналистам.

«Я не вижу никакого повода, чтобы мусолить чушь. Я не виновата, что женщина, у которой климакс, пишет что-то про мою семью», - отреагировала Романец.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:01
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