«Я не вижу никакого повода, чтобы мусолить чушь»: Виктория Романец прокомментирова свой развод

«Я жива, здорова, Антон тоже. У нас все отлично», - заявила девушка.

«Я не вижу никакого повода, чтобы мусолить чушь. Я не виновата, что женщина, у которой климакс, пишет что-то про мою семью», - отреагировала Романец.

Все это время супруги никак не комментировали свое расставание в социальных сетях, а также не выходили на связь с представителями СМИ, поэтому единственным человеком, кто смог хоть как-то пролить свет на ситуацию, была мама Вики, Ангелина Анатольевна.Однако сегодня журналистам «Дома-2» все-таки удалось достучаться до Романец, и та рассказала, что же действительно происходит в их с Гусевым отношениях.Она очень остро отреагировала на новость о своем разводе, но, как оказалось, беспокоит ее совсем другое – бывшая жена возлюбленного, которая почему-то никак не может оставить их семью в покое.Напомним, что по словам Жени, пару дней назад Вика сильно выпила и в ходе ссоры с Антоном назвала Даниэля «дауном» и «выродком», после чего тот решил развестись. Молодой человек не знал, с кем поделиться своими переживаниями, а потому написал Феофилактовой, которая обо всем и рассказала журналистам.