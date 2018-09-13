Появились слухи, что Татьяна Мусульбес уже начала изменять Виктору Литвинову

Напомним, что ребята выиграли в конкурсе «Свадьба на миллион», а потому их торжество прошло в рамках реалити-шоу и транслировалось в одном из его выпусков.После празднования молодожены отправились в небольшой отпуск, от куда и пришла весточка о том, что их отношения находятся под угрозой.Все дело в том, что несколько дней назад Таню видели в нетрезвом состоянии в ночном клубе, причем была она в компании неизвестных парней, среди которых Вити не было. Более того, по словам очевидцев, с одним из молодых людей девушка явно флиртовала.Стоит отметить, что многие зрители телестройки до сих пор не уверены в том, что Мусульбес и Ливинов действительно любят друг друга, а потому они не удивлены, появившимся в Сети, слухам.Что касается самих участников «Дома-2», то они информацию о возможном расставании пока никак не комментируют, но совместные фотографии в своих микроблогах также не публикуют, поэтому истинные фанаты Вити и Тани очень за них переживают.