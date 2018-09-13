Ольга Рапунцель призналась, что с самого детства была обделена маминой лаской
Многие зрители телепроекта «Дом-2» уже устали от постоянной ругани семейства Рапунцелей. Оля постоянно утверждает, что мама любит только свою младшую дочь, Алена считает, что старшая сестра обозлилась на нее из-за конкурса «Человек года», а Татьяна Владимировна то и делает, что пытается помирить своих детей, но в итоге только усугубляет ситуацию.
А недавно молодая мамочка рассказала о том, что родительница не проявляла к ней заботу и ласку с самого детства. Все самое лучшее всегда доставалось Алене, а ей приходилось только выслушивать критику в свой адрес.
Более того, по словам супруги Дмитрия Дмитренко, в школьные годы мать могла дать ей подзатыльник за плохие оценки и поведение, в то время как младшей сестре прощали все провинности, и ей все сходило с рук.
Когда Оле нужно было поступать в университет, то понадобились деньги, и ей не к кому было обратиться кроме как к родной маме, но та лишь заявила, что она уже взрослая и способна заработать на обучения сама.
После такого отношения Рапунцель, как только ей исполнилось 18 лет, сбежала из дома и начала жить отдельно, лишь изредка навещая родных.
Тем не менее она утверждает, что никогда не чувствовала злости к матери или сестре, всегда старалась помогать им материально, во всем поддерживала Алену и даже привела ее на проект, но те отплатили ей фальшивой монетой и сейчас сплотились против нее, засаживая на каждом Лобном.
А недавно молодая мамочка рассказала о том, что родительница не проявляла к ней заботу и ласку с самого детства. Все самое лучшее всегда доставалось Алене, а ей приходилось только выслушивать критику в свой адрес.
Более того, по словам супруги Дмитрия Дмитренко, в школьные годы мать могла дать ей подзатыльник за плохие оценки и поведение, в то время как младшей сестре прощали все провинности, и ей все сходило с рук.
Когда Оле нужно было поступать в университет, то понадобились деньги, и ей не к кому было обратиться кроме как к родной маме, но та лишь заявила, что она уже взрослая и способна заработать на обучения сама.
После такого отношения Рапунцель, как только ей исполнилось 18 лет, сбежала из дома и начала жить отдельно, лишь изредка навещая родных.
Тем не менее она утверждает, что никогда не чувствовала злости к матери или сестре, всегда старалась помогать им материально, во всем поддерживала Алену и даже привела ее на проект, но те отплатили ей фальшивой монетой и сейчас сплотились против нее, засаживая на каждом Лобном.