Ольга Рапунцель призналась, что с самого детства была обделена маминой лаской

А недавно молодая мамочка рассказала о том, что родительница не проявляла к ней заботу и ласку с самого детства. Все самое лучшее всегда доставалось Алене, а ей приходилось только выслушивать критику в свой адрес.Более того, по словам супруги Дмитрия Дмитренко, в школьные годы мать могла дать ей подзатыльник за плохие оценки и поведение, в то время как младшей сестре прощали все провинности, и ей все сходило с рук.Когда Оле нужно было поступать в университет, то понадобились деньги, и ей не к кому было обратиться кроме как к родной маме, но та лишь заявила, что она уже взрослая и способна заработать на обучения сама.После такого отношения Рапунцель, как только ей исполнилось 18 лет, сбежала из дома и начала жить отдельно, лишь изредка навещая родных.Тем не менее она утверждает, что никогда не чувствовала злости к матери или сестре, всегда старалась помогать им материально, во всем поддерживала Алену и даже привела ее на проект, но те отплатили ей фальшивой монетой и сейчас сплотились против нее, засаживая на каждом Лобном.