В Санкт-Петербурге девушка выжила после падения с высотки
В Санкт-Петербурге девушка осталась живой после падения с высотного дома. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами.
Медики северной столицы в данное время борются за жизнь местной жительницы. Девушка была обнаружена под окнами высотки. По данным группы «ДТП и ЧП» и свидетелей, пострадавшая выпала из окна восьмого этажа. На место происшествия незамедлительно прибыла реанимация, она экстренно госпитализировала молодую особу в больницу.
Сейчас на месте ЧП работают правоохранительные органы, которые устанавливают обстоятельства инцидента.
Медики северной столицы в данное время борются за жизнь местной жительницы. Девушка была обнаружена под окнами высотки. По данным группы «ДТП и ЧП» и свидетелей, пострадавшая выпала из окна восьмого этажа. На место происшествия незамедлительно прибыла реанимация, она экстренно госпитализировала молодую особу в больницу.
Сейчас на месте ЧП работают правоохранительные органы, которые устанавливают обстоятельства инцидента.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:29