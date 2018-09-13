В Санкт-Петербурге девушка выжила после падения с высотки

Медики северной столицы в данное время борются за жизнь местной жительницы. Девушка была обнаружена под окнами высотки. По данным группы «ДТП и ЧП» и свидетелей, пострадавшая выпала из окна восьмого этажа. На место происшествия незамедлительно прибыла реанимация, она экстренно госпитализировала молодую особу в больницу.Сейчас на месте ЧП работают правоохранительные органы, которые устанавливают обстоятельства инцидента.