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В Санкт-Петербурге девушка выжила после падения с высотки

В Санкт-Петербурге девушка осталась живой после падения с высотного дома. Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами.

В Санкт-Петербурге девушка выжила после падения с высотки


Медики северной столицы в данное время борются за жизнь местной жительницы. Девушка была обнаружена под окнами высотки. По данным группы «ДТП и ЧП» и свидетелей, пострадавшая выпала из окна восьмого этажа. На место происшествия незамедлительно прибыла реанимация, она экстренно госпитализировала молодую особу в больницу.

Сейчас на месте ЧП работают правоохранительные органы, которые устанавливают обстоятельства инцидента.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:29
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