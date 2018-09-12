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Астрономы ESO сделали снимок спиральной галактики NGC 3981

Астрономы ESO в рамках масштабного проекта «Космические сокровища» смогли сделать уникальный снимок спиральной галактики NGC 3981. Она размещается в рамках созвездия южного полушария Чаша.

Астрономы ESO сделали снимок спиральной галактики NGC 3981


Данная зона космоса окружена глубокой чернотой. Спиральную галактику NGC 3981 открыл в 1785 году Уильям Гершель. Она находится в 65 000 000 световых лет от Земли, имеет рядом с собой массу галактических соседей. Данная галактика состоит в группе NGC 4038, куда входят взаимодействующие галактики «Антенны». Исследователи поучили уникальный снимок благодаря приемнику FORS2, который смонтировали на Основном телескопе современного комплекса Очень Большого Телескопа, расположенного в обсерватории ESO Параналь на территории Чили. Он способен изучать космические объекты при помощи самых различных методов, а также получать качественные изображения.



Стоит отметить, что высокая чувствительность приемника предоставляет возможность увидеть на фото NGC 3981 пылевые волокна, спиральные ветви, зоны звездообразования, яркий диск, состоящий из сформировавшихся недавно горячих звезд. Так как галактика NGC 3981 размещается в выгодном ракурсе к Земле, астрономы могут хорошо рассмотреть центральную ее часть, а также мощное излучение, которое идёт от черной сверхмассивной дыры. Примечательным является то, что на фото спиральная галактика оказалась в итоге не единственным объектом, представляющим интерес. На нем виден также бродячий астероид.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:45
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