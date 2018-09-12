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«Насладилась счастьем»: Марина Зудина впервые после смерти Олега Табакова дала интервью

Со дня кончины легендарного отечественного актера Олега Табакова прошло полгода. Марина Зудина, после смерти мужа, впервые дала интервью.

«Насладилась счастьем»: Марина Зудина впервые после смерти Олега Табакова дала интервью


Артистка поведала, что 103 дня и ночей провела в реанимации возле мужа. Три месяца Марина Зудина носила только 2 спортивных костюма. Однако она была счастлива, так как каждый день могла провести с любимым человеком. От душевной боли Марину Вячеславовну спасала работа. По ее словам, надо было учиться преодолевать слабость, боль и переживания, чтобы жить дальше. Артистка поведала, что берет пример со своей матери, у которой есть способность радоваться жизни невзирая ни на что. Хоть актриса еще переживает уход близкого человека, однако это не значит, что она замкнулась в себе. Марина Зудина, как и раньше, встречает дочь Машу после отдыха, смеется, обнимает ее и испытывает эмоции. По словам знаменитости, просто стоит научиться быть счастливой самой.

«Насладилась счастьем»: Марина Зудина впервые после смерти Олега Табакова дала интервью


Стоит напомнить, что 27 ноября прошедшего года Олег Табаков был госпитализирован в первую городскую клинику им. Пирогова и доставлен в реанимационное отделение. У артиста диагностировали заражение крови. 2 декабря актер впал в предкомное состояние, а 12 марта данного года Олег Павлович скончался от сердечного приступа. Актёр был похоронен на Новодевичьем кладбище возле Леонида Бронева и Владимира Зельдина.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:27
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