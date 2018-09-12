«Насладилась счастьем»: Марина Зудина впервые после смерти Олега Табакова дала интервью
Со дня кончины легендарного отечественного актера Олега Табакова прошло полгода. Марина Зудина, после смерти мужа, впервые дала интервью.
Артистка поведала, что 103 дня и ночей провела в реанимации возле мужа. Три месяца Марина Зудина носила только 2 спортивных костюма. Однако она была счастлива, так как каждый день могла провести с любимым человеком. От душевной боли Марину Вячеславовну спасала работа. По ее словам, надо было учиться преодолевать слабость, боль и переживания, чтобы жить дальше. Артистка поведала, что берет пример со своей матери, у которой есть способность радоваться жизни невзирая ни на что. Хоть актриса еще переживает уход близкого человека, однако это не значит, что она замкнулась в себе. Марина Зудина, как и раньше, встречает дочь Машу после отдыха, смеется, обнимает ее и испытывает эмоции. По словам знаменитости, просто стоит научиться быть счастливой самой.
Стоит напомнить, что 27 ноября прошедшего года Олег Табаков был госпитализирован в первую городскую клинику им. Пирогова и доставлен в реанимационное отделение. У артиста диагностировали заражение крови. 2 декабря актер впал в предкомное состояние, а 12 марта данного года Олег Павлович скончался от сердечного приступа. Актёр был похоронен на Новодевичьем кладбище возле Леонида Бронева и Владимира Зельдина.
Артистка поведала, что 103 дня и ночей провела в реанимации возле мужа. Три месяца Марина Зудина носила только 2 спортивных костюма. Однако она была счастлива, так как каждый день могла провести с любимым человеком. От душевной боли Марину Вячеславовну спасала работа. По ее словам, надо было учиться преодолевать слабость, боль и переживания, чтобы жить дальше. Артистка поведала, что берет пример со своей матери, у которой есть способность радоваться жизни невзирая ни на что. Хоть актриса еще переживает уход близкого человека, однако это не значит, что она замкнулась в себе. Марина Зудина, как и раньше, встречает дочь Машу после отдыха, смеется, обнимает ее и испытывает эмоции. По словам знаменитости, просто стоит научиться быть счастливой самой.
Стоит напомнить, что 27 ноября прошедшего года Олег Табаков был госпитализирован в первую городскую клинику им. Пирогова и доставлен в реанимационное отделение. У артиста диагностировали заражение крови. 2 декабря актер впал в предкомное состояние, а 12 марта данного года Олег Павлович скончался от сердечного приступа. Актёр был похоронен на Новодевичьем кладбище возле Леонида Бронева и Владимира Зельдина.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:27