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Очевидцы: Антон Гусев ударил Викторию Романец головой об подлокотник своей машины

На днях в Сети появились слухи о том, что экс-участники телепроекта «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев, которые являются друг другу супругами, разводятся. Они пробыли в браке чуть более года и уже как-то хотели разорвать свои отношения, но в этот раз, судя по всему, было принято решение поставить окончательную точку.

Очевидцы: Антон Гусев ударил Викторию Романец головой об подлокотник своей машины


По словам молодого человека, нынешняя жена позволила себе назвать его сына от первого брака «дауном» и «выродком», а также заявила, что не желает видеть мальчика в своем доме. После таких слов в адрес ребенка, Антон взбесился и ударил Вику головой об подлокотник в автомобиле. Это даже видели несколько людей, которые в тот момент проходили мимо машины супругов.

Гусев сразу написал Евгении Феофилактовой, заявив, что намерен разводиться с Романец, так как жить с женщиной, которая не готова принимать его сына и вообще ненавидит детей, он больше не собирается.

Впрочем, пока от слов к действию бывший герой реалити-шоу не перешел и даже продолжает публиковать на своей странице в социальной сети Instagram совместные с женой фотографии. А это значит, что супруги либо уже помирились, либо не ссорились, а лишь в очередной раз пиарились на популярной теме.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:22
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