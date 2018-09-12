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Citroen C5 Aircross Hybrid дебютирует 4 октября во время парижского моторшоу

Французские автомобилестроители осуществляют работу над гибридным кроссовером версии Citroen C5 Aircross Hybrid. Авто дебютирует в виде концептуальной модели во время парижского моторшоу, которое начнётся 4 октября.

Citroen C5 Aircross Hybrid дебютирует 4 октября во время парижского моторшоу


Для гибридного кроссовера основой послужит серийная версия Citroen C5 Aircross. Примечательным является то, что C5 Aircross также представят на данном мероприятии. Согласно предварительной информации переднеприводная версия Citroen C5 Aircross Hybrid комплектуется комбинированным силовым агрегатом на основе бензинового двигателя. Запас хода транспортного средства на электрической тяге составит не больше 50 км. Автомобиль может осуществлять разгон на одном электродвигателе до 135 км/час. Мотор работать будет в режимах Sport, ZEV, Hybrid.

По словам разработчиков, в версии Citroen C5 Aircross Hybrid сокращены на 40 процентов выбросы углекислого газа. 10 процентов энергии аккумулятор получает от системы рекуперации во время торможения. Французы подробности паркетника собираются озвучить на презентации авто.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:15
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