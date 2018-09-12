Стало известно, какой титул будет носить будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри

До женитьбы дети принца Чарльза и принцессы Дианы - Уильям и Гарри носили фамилию отца — принцы Уэльские. После брака принцу Уильяму присвоили титул герцога Кембриджского, при этом принцу Гарри – герцога Сассекского. Поэтому же принципу наследники, которых подарит Меган Маркл своему супругу, до женитьбы будут носить титул своего отца. Точно также дети Уильяма и Кейт Миддлтон именуют титул папы — Джордж, Шарлотта и Луи Кембриджские. Согласно указу с 1960 года потомки королевы и принца Филиппа, герцога Эдинбургского находятся под общей фамилией — Маунтбаттен-Виндзор. В этом указе говорится, что данную фамилию члены королевской четы могут взять в том случае, если захотят отказаться от титула.Стоит отметить, что слухи о том, что герцогиня Сассекская и принц Гарри ждут ребенка, постоянно появляются с момента их свадьбы. Однако Меган Маркл, выходя на люди в облегающих нарядах, регулярно их опровергает.