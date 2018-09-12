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«Умные» часы Xiaomi Huami будут сообщать данные о проблемах с сердцем

«Умные» современные часы Xiaomi Huami будут сообщать пользователям данные о возможных проблемах с сердцем. Гаджет получил набор специальных датчиков.

«Умные» часы Xiaomi Huami будут сообщать данные о проблемах с сердцем


С них сведения будут обрабатываться, а также демонстрироваться владельцу устройства в виде определённой информации о состоянии человеческого организма. В данном случае помощником станет соответствующее программное обеспечение. На рынке Китая часы будут называться Amazfit X. По своему функционалу устройство будет немного отличаться. В них появится также возможность фиксировать шаги, информировать пользователя про недостаточный уровень активности. Гаджет сообщает об аритмии, а также фибрилляции предсердий. Очередной особенностью прибора будет аккумуляторная батарея на 900 мАч. За счёт АКБ обеспечивается бесперебойная работа в течении нескольких дней.

Xiaomi Huami – это первый прибор китайской компании, получивший современную систему искусственного интеллекта. В свою очередь общий набор функций таких часов напоминает Apple Watch. Прибор сохранит округлый дизайн. Сведения о стоимости Xiaomi Huami и дате презентации модели пока держаться в тайне.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:15
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