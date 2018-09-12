В России в продаже появился смартфон Sony Xperia XA2 Plus

Устройство получило дисплей формата 18х9, а также закругленные боковые рамки. Разработка компании Sony обладает плоским дисплеем, который занимает примерно 95% передней панели. При этом главной особенностью смартфона является система Hi-Res Audio, которая обеспечивает качественное звучание песен, проигрываемых на устройстве. В рекламной кампании представители бренда не раз сравнивали звучание гаджетов с портативными колонками, которые популярны среди меломанов. Смартфон версии Sony Xperia XA2 Plus осуществляет работу на основе процессора Snapdragon 630 с ОЗУ на 4 Гб. Смартфон поддерживает 2 карты SIM, подключение внешнего запоминающего устройства. К смартфону в подарок идёт гарнитура Sony STH40D.Автономность устройству Sony Xperia XA2 Plus обеспечивает аккумуляторная батарея на 3,5 мАч, которая поддерживает технологию Quick Charge 3.0. Чтобы подсоединить смартфон с компьютером либо прочими внешними приборами, устройство на корпусе имеет порт USB Type-C. Модель имеет вес - 205 гр. Благодаря этому обеспечивается удобство использования и мобильность.