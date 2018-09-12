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Супруга Константина Хабенского показала поклонникам двухлетнюю дочь

Ольга Литвинова, являющаяся супругой известного российского актера Константина Хабенского, на своей странице в Instagram показала фанатам двухлетнюю дочку. До этого поклонники не видели девочку.

Супруга Константина Хабенского показала поклонникам двухлетнюю дочь


Устав от сплетен и слухов, жена Константина Хабенского решила восстановить свой аккаунт в популярной соцсети. Ольга Литвинова пообещала, что в блоге будет публиковать достоверные сведения об их семье. В первую очередь супруга актера решила показать подписчикам дочь – Александру Хабенскую, которой только 2 года. Жена артиста поведала, что она с супругом не желает публичности для своей малышки. Публикация девочки, изображенной в профиль, понравилось фолловерам.

Супруга Константина Хабенского показала поклонникам двухлетнюю дочь


Стоит отметить, что сына Ивана, который рожденный в первом браке, Константин Хабенский не раз демонстрировал фанатам в своем микроблоге. Мальчик в данное время проживает в Испании вместе со своей бабушкой, которая воспитывает его после смерти матери.

Супруга Константина Хабенского показала поклонникам двухлетнюю дочь

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:15
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