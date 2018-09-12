Супруга Константина Хабенского показала поклонникам двухлетнюю дочь

Устав от сплетен и слухов, жена Константина Хабенского решила восстановить свой аккаунт в популярной соцсети. Ольга Литвинова пообещала, что в блоге будет публиковать достоверные сведения об их семье. В первую очередь супруга актера решила показать подписчикам дочь – Александру Хабенскую, которой только 2 года. Жена артиста поведала, что она с супругом не желает публичности для своей малышки. Публикация девочки, изображенной в профиль, понравилось фолловерам.Стоит отметить, что сына Ивана, который рожденный в первом браке, Константин Хабенский не раз демонстрировал фанатам в своем микроблоге. Мальчик в данное время проживает в Испании вместе со своей бабушкой, которая воспитывает его после смерти матери.