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Aston Martin выпустит электрический седан Rapid E

Производитель спортивных элитных автомобилей Aston Martin к 2019 году готовит выпуск электрического седана под названием Rapid E. Серия будет ограничена 155 экземплярами.

Aston Martin выпустит электрический седан Rapid E


Выход в свет данной модификации электрокара намечена на конец 2019 года. Сборка будет вестись в городе Уэельс (Сент-Афане), в здании, где ранее располагалась бывшая королевская военная база ВВС. Это здание уже давно является автомобильным заводом. Кстати, там же будет выпускаться и купе-кроссовер DBX.

Руководство компании подтвердило, что электрический седан получит по капот два электромотора, которые будут иметь общую мощность более шестисот лошадиных сил. Также авторы обещают, что заряда батареи будет хватать на 322 километра. Что же касается батарей для электрокара, то их будут производить две компании-гиганта: Samsung и LG, объединив свои силы. На сегодняшний день это все подробности, которыми поделилась компания.

 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:15
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