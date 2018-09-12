Никита Турчин пострадал от рук охранника Александра Серова, защищая Дарью Друзьяк

«Какая бы ни была ситуация и какой бы ни был оппонент, я считаю, что девушку, хрупкую и беззащитную, нужно защитить! Несмотря на мнение окружающих, я заступился за Дашу Друзьяк. Но не тронул никого пальцем! Было очень дико, когда на меня напали два Народных артиста России, и в этот момент выбежал охранник, и нанес удары по голове. Я не кинулся в драку, так как мое воспитание не позволяет ударить человека старше меня», - написал он в своем микроблоге, приложив фотографию справки из больницы.

Таким образом девушка познакомилась с народным артистом России и любимчиком многих женщин, исполнителем Александром Серовым и тот даже согласился ей помогать. Он предоставил ей жилье и пригласил на прослушивание, чтобы понять, на что она способна, и даже подумать не мог, что придется расплачиваться за свою доброту.Все дело в том, что Даша на всю страну заявила о том, что певец изнасиловал, а после выгнал ее на улицу. Теперь она беременна и не знает, что делать с ребенком – оставить или делать аборт.Сам же мужчина интимную связь с Друзьяк всячески отрицает, а потому разбираться во всем пришлось на программе у Андрея Малахова, куда пришел Антон Беккужев и экс-участник Никита Турчин.Оказалось, что в ходе выяснений, кто прав, кто виноват, завязалась драка и юный экстрасенс, в попытке отстоять честь бывшей коллеги, получил многочисленные травмы от рук охранника Серова.На данный момент Никита уже обратился в травмпункт, где зафиксировал побои. Сейчас он думает, как лучше наказать своего обидчика.