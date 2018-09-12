Новые версии Lada Vesta и Lada Xray оснастят новой трансмиссией

Специалистами компании ведутся подготовительные работы, которые уже в скором будущем приведут к появлению в транспортных средствах новых моделей вариаторов. В настоящее время руководители автобренда занимаются подбором поставщиков, которые предложат по доступным ценам качественные детали. Ещё пока неясно, данная разработка представляет собой собственное решение, либо взята у известного альянса Renault-Nissan.Lada Vesta, а также Lada Xray к 2019 году можно будет у официальных дилеров приобрести с собственным вариатором. Но пока очень рано говорить по поводу точного решения руководства «АвтоВАЗ». Дело в том, что до сих пор ряд вопросов находятся на стадии рассмотрения.