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Новые версии Lada Vesta и Lada Xray оснастят новой трансмиссией

В настоящее время российский автогигант «АвтоВАЗ» осуществляет работу по разработке новой трансмиссии. Ею в дальнейшем станут оснащать новые версии Lada Vesta, а также Xray.

Новые версии Lada Vesta и Lada Xray оснастят новой трансмиссией


Специалистами компании ведутся подготовительные работы, которые уже в скором будущем приведут к появлению в транспортных средствах новых моделей вариаторов. В настоящее время руководители автобренда занимаются подбором поставщиков, которые предложат по доступным ценам качественные детали. Ещё пока неясно, данная разработка представляет собой собственное решение, либо взята у известного альянса Renault-Nissan.

Lada Vesta, а также Lada Xray к 2019 году можно будет у официальных дилеров приобрести с собственным вариатором. Но пока очень рано говорить по поводу точного решения руководства «АвтоВАЗ». Дело в том, что до сих пор ряд вопросов находятся на стадии рассмотрения.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:14
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