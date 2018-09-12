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Ученые: Ожирение делает человека глупее

Ученые выяснили, что ожирение делает человека глупее. Исследователям стало известно, что у полных особей центральная нервная система функционирует в пределах одного вида несколько медленнее, в сравнении с худыми особями.

Ученые: Ожирение делает человека глупее


Экспертами отмечается, что лишний вес влияет на активность мозга. Они провели опыты, в которых участвовали лабораторные мыши, разделённые на 2 непересекающиеся группы. Грызуны в составе одной группы питались калорийной пищей. Животные другой группы употребляли в пищу корм, который содержит рекомендованный для мышей уровень калорий. Вес подопытных первой группы в течение трёх месяцев стал намного больше в сравнении с остальными грызунами. Разница массы в среднем составила 40%. В данном случае стало заметно снижение уровня умственных их способностей. Животные стали дольше отыскивать выход из лабиринта, медленней реагировать на раздражители разного рода.

У грызунов с ожирением обнаружили большее число микроглий. Данные клетки влияют на умственную деятельность. По словам специалистов, данный показатель сам по себе не несёт опасности. Но его увеличение может приводить к торможению в мозге сигналов. Исследователи уверены, что худые грызуны быстрее и умнее собратьев, страдающих ожирением.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:45
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