"Дива": 76-летняя Вера Алентова покорила красотой и молодостью

Художественный руководитель Евгений Писарев на сборе труппы сообщил, что у актеров театра впереди гастроли по самым лучшим сценам Израиля, Америки, Франции и Германии. Но, к сожалению, в новых постановках уже второй сезон подряд не будет принимать участие прима театра – легендарная Вера Валентиновна Алентова. Актриса с 1965 года служит в этом знаменитом театре, придя туда после окончания студии МХАТ. Артистка – настоящая звезда, а также гарантия того, что на театральной сцене будет самый «высококлассный» спектакль, при этом в зале – аншлаг. Всегда ухоженная, подтянутая и безупречно одетая.На сборе труппы 76-летняя Вера Валентиновна покорила всех присутствующих. В зале раздавались восторженные голоса - "Выглядит ровесницей дочери", "Царица", "Королева", "Дива". Актриса, как положено примадонне, присела в первом ряду с бокалом шампанского в руках. Стоит отметить, что уже 14-го сентября артистка сыграет в полюбившемся многим зрителям спектакле "Девичник Club".