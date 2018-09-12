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"Дива": 76-летняя Вера Алентова покорила красотой и молодостью

На торжественное открытие 69-го творческого сезона театра имени Пушкина Вера Алентова пришла в клетчатом наряде с эффектным цветком, который находился на ее груди. Актриса покорила журналистов и многочисленных коллег своей молодостью и красотой.

"Дива": 76-летняя Вера Алентова покорила красотой и молодостью


Художественный руководитель Евгений Писарев на сборе труппы сообщил, что у актеров театра впереди гастроли по самым лучшим сценам Израиля, Америки, Франции и Германии. Но, к сожалению, в новых постановках уже второй сезон подряд не будет принимать участие прима театра – легендарная Вера Валентиновна Алентова. Актриса с 1965 года служит в этом знаменитом театре, придя туда после окончания студии МХАТ. Артистка – настоящая звезда, а также гарантия того, что на театральной сцене будет самый «высококлассный» спектакль, при этом в зале – аншлаг. Всегда ухоженная, подтянутая и безупречно одетая.

"Дива": 76-летняя Вера Алентова покорила красотой и молодостью


На сборе труппы 76-летняя Вера Валентиновна покорила всех присутствующих. В зале раздавались восторженные голоса - "Выглядит ровесницей дочери", "Царица", "Королева", "Дива". Актриса, как положено примадонне, присела в первом ряду с бокалом шампанского в руках. Стоит отметить, что уже 14-го сентября артистка сыграет в полюбившемся многим зрителям спектакле "Девичник Club".

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:50
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