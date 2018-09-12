Ученые: Обломки космического зонда найдены на Луне

Автоматическая космическая станция SMART-1 была создана для изучения поверхности Луны, и выпущена в космос 15 лет назад. После трехлетней миссии зонд искусственно свели с собственной орбиты, и аппарат столкнулся с поверхностью небесного тела, оставив след длиной в двадцать метров, а ширина следа составила около четырех метров. На тормозном пути аппарат «встретил» кратер, ударившись об него, зонд сменил направление, исчезнув из поля зрения ученых.Спустя двенадцать лет, изучая снимки, полученные со станции Lunar Reconnaissance Orbiter, экспертам удалось рассмотреть точное местонахождения обломков зонда SMART-1.