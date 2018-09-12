Роман Гриценко покинул телепроект «Дом-2»

А теперь стало известно, что молодой человек и вовсе покинул реалити-шоу. По предварительным данным, об уходе Рома заявил на съемках очередного этапа конкурса «Человек года». Он признался, что не видит смысла своего дальнейшего участия в телестройке, так как не построит отношения ни с одной из пришедших к нему девушек, пока Бузова является ведущей.Также говорят, что перед своим уходом Гриценко подарил Оле шикарный букет белых роз и еще раз попросил у нее прощения за всю боль, которую он ей причинил.Стоит отметить, что информацию о уходе парня можно считать достоверной, так как в своем микроблоге он уже начал публиковать фотографии из-за ворот. И, судя по ним, первым делом Рома решил навестить свою семью, а значит отправился в Санкт-Петербург и, скорее всего, там он сейчас и находится, думая о том, что же делать дальше.