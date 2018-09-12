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Роман Гриценко покинул телепроект «Дом-2»

Несколько дней назад мы писали о том, что участник телепроекта «Дом-2» Роман Гриценко, которого отправляли на Остров любви вместе с Ириной Пинчук для построения отношений, вернулся на Поляну вместе Виктором Шароваровым, ведь с девушкой у него ничего не вышло и он по-прежнему любит лишь Ольгу Бузову, а потому не видит никого другого рядом с собой.

Роман Гриценко покинул телепроект «Дом-2»


А теперь стало известно, что молодой человек и вовсе покинул реалити-шоу. По предварительным данным, об уходе Рома заявил на съемках очередного этапа конкурса «Человек года». Он признался, что не видит смысла своего дальнейшего участия в телестройке, так как не построит отношения ни с одной из пришедших к нему девушек, пока Бузова является ведущей.

Также говорят, что перед своим уходом Гриценко подарил Оле шикарный букет белых роз и еще раз попросил у нее прощения за всю боль, которую он ей причинил.

Роман Гриценко покинул телепроект «Дом-2»


Стоит отметить, что информацию о уходе парня можно считать достоверной, так как в своем микроблоге он уже начал публиковать фотографии из-за ворот. И, судя по ним, первым делом Рома решил навестить свою семью, а значит отправился в Санкт-Петербург и, скорее всего, там он сейчас и находится, думая о том, что же делать дальше.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:02
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