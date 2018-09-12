Xiaomi Pocophone F1 получил защиту от воды стандарта P2i

В базовой версии устройство Xiaomi Pocophone F1 также получило современную технологию быстрой зарядки типа Quick Charge 4.0. Она позволяет за 45 минут полностью восстановить запас энергии гаджета. Устройство также осуществляет работу на базе адаптивной новой оболочки операционной системы, которая отвечает за размеренный расход ресурсов.Версии Motorola G-series, которые презентовали в конце прошлого года, имеют гидрофобное эффективное покрытие P2i. На сегодняшний день большая часть смартфонов Xiaomi не обладает защитой стандарта IP68.