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В Рязанской области рабочего насмерть придавило бетонной плитой

В Новомичуринске 12 сентября произошла трагедия на производстве по изготовлению бетонных изделий. Во время рабочей смены погиб один из сотрудников.

В Рязанской области рабочего насмерть придавило бетонной плитой


На месте происшествия оператор-сортировщик готовой продукции скончался, получив травму не совместимую с жизнью. Погибшим является молодой мужчина 1985 года рождения, которого в результате несчастного случая на смерть придавило огромным бетонным блоком.

Сотрудники Михайловского МСО СКР по Рязанской области по факту гибели человека на данный момент проводят доследственную проверку на территории предприятия по производству бетонных изделий. На месте происшествия работают следователи, рассматривая все детали и обстоятельства, при которых произошла трагедия.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 18:04
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