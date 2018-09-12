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Пользователи Instagram раскритиковали Елизавету Триандафилиди за непристойное фото

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Елизавета Триандафилиди продолжает любыми способами привлекать к себе внимание публики. Сначала она эпатировала за счет расставания с Алексеем Чайчицем, потом судом с бывшем мужем за дочь, а теперь начала публиковать непристойные фотографии в своем микроблоге.

Пользователи Instagram раскритиковали Елизавету Триандафилиди за непристойное фото


Напомним, что еще со времен реалити-шоу у некоторых зрителей сложилось к девушке не очень хорошее отношения из-за того, что она променяла собственную дочь на личную жизнь, да еще и перебрала слишком много парней до тех пор, пока не остановилась на Алексее Чайчице.

Тем не менее, поклонников у Лизы тоже хоть отбавляй, однако даже они были шокированы, что их любимица опустилась до того, что начала выставлять на своей странице в социальной сети Instagram неприличные фотографии.

В частности, несколько дней назад Триандафилиди выложила снимок, на котором она позирует в шикарном черном платье, сидя на унитазе в туалете.

Пользователи Instagram раскритиковали Елизавету Триандафилиди за непристойное фото


«Принцесса на горошине или принцесса толкает горошину», - описала его экс-участница, сославшись на то, что это слова Леши.


Впрочем, большинство подписчиков умор не оценило, сочло фото непристойным и попросили его удалить, дабы не позориться перед публикой, однако Лиза не прислушалась к советам.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:03
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