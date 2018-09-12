JAC собирается презентовать новую версию кроссовера JAC S4

На фотографиях видно, что новый кросс отличается от прочих авто марки оригинальным дизайном. Новая версия JAC S4 получила шестиугольную радиаторную решётку, серебристую пластиковую накладку над задними фонарями, стильные головные фары, «парящую» крышу. На передней панелью в салоне авто размещается большой сенсорный дисплей современной системы мультимедиа. Следует отметить мультифункциональное рулевое колесо, центральную консоль с удобной кнопкой ручного электронного тормоза.Версию JAC S4 оснащают 1,6-литровым «атмосферником» либо 1,2/1,5-литровыми турбодвигателями, отдача которых пока является неизвестной. Атмосферный мотор будет работать вместе с механической 6-ступенчатой коробкой передач либо вариатором. Между тем для турбированных силовых агрегатов в роли трансмиссии предусматривается 6-диапазонный «робот» либо «механика».Для транспортного средства предусматривается только передний привод. В свою очередь официальная премьера новой версии JAC S4 запланирована на ноябрь текущего года в рамках автосалона в Гуанчжоу.