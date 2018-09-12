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Lexus ES получит виртуальные зеркала Digital Outer Mirrors

Lexus оснастит свои новые модели авто виртуальными зеркалами, которые называются Digital Outer Mirrors. Инновацию первым получит версия Lexus ES.

Lexus ES получит виртуальные зеркала Digital Outer Mirrors


Реализации начнутся в октябре на японском рынке. Новые боковые зеркала оборудовали камерами, которые выводят изображение на пятидюймовые экраны внутри салона авто. Дисплеи вмонтировали в нижнюю часть автомобильных передних стоек. В свою очередь аэродинамичные модули напоминают модули по дизайну обычные устройства для осуществления слежения за автодорогой. Digital Outer Mirrors небольших размеров позволяет уменьшить уровень шума, а также улучшить обзор. Для устройства не страшны осадки и налипание снега.

Lexus ES получит виртуальные зеркала Digital Outer Mirrors


Зеркала Digital Outer Mirrors активируются в ходе включения задней передачи либо поворотников, при этом демонстрируя нужную часть обзора: положение справа/слева, зад. В ручном режиме можно расширить периферийную область наблюдения. Компания Audi установила аналогичную систему на кроссовере e-tron. Через интерфейс осуществляется переключение между режимами (шоссе, парковка, поворот).

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:23
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