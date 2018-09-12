Lexus ES получит виртуальные зеркала Digital Outer Mirrors

Реализации начнутся в октябре на японском рынке. Новые боковые зеркала оборудовали камерами, которые выводят изображение на пятидюймовые экраны внутри салона авто. Дисплеи вмонтировали в нижнюю часть автомобильных передних стоек. В свою очередь аэродинамичные модули напоминают модули по дизайну обычные устройства для осуществления слежения за автодорогой. Digital Outer Mirrors небольших размеров позволяет уменьшить уровень шума, а также улучшить обзор. Для устройства не страшны осадки и налипание снега.Зеркала Digital Outer Mirrors активируются в ходе включения задней передачи либо поворотников, при этом демонстрируя нужную часть обзора: положение справа/слева, зад. В ручном режиме можно расширить периферийную область наблюдения. Компания Audi установила аналогичную систему на кроссовере e-tron. Через интерфейс осуществляется переключение между режимами (шоссе, парковка, поворот).