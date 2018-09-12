Аналитик: Внешнюю камеру iPhone 2019 года не расширят 3D-моделем

Несмотря на то, что сегодня состоится презентация новой линейки смартфонов от Apple, аналитик стал рассуждать о будущем релизе компании, который намечен аж на 2019 год. Он считает, что линейка 2019 не получит модуль для тройной камеры, и связано это с тем, что большинство пользователей вполне устраивают нынешние возможности портретного режима их камер. И что немаловажно, технологии, которые позволят установить в девайсы обновленный модуль 3-D реальности, не будут готовы за такой короткий срок.Таким образом, Минг-Чи Куо одним махом опроверг и слухи о том, что такие камеры будут установлены в линейке, которую корпорация Apple готова представить сегодня вечером.