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Аналитик: Внешнюю камеру iPhone 2019 года не расширят 3D-моделем

Известный всему миру аналитик продукции Apple Минг-Чи Куо опроверг слухи о камерах с 3D-моделем на iPhone, которые готовят к выходу в 2019 году. По его мнению, компания оставит внешнюю камеру без изменений.

Аналитик: Внешнюю камеру iPhone 2019 года не расширят 3D-моделем


Несмотря на то, что сегодня состоится презентация новой линейки смартфонов от Apple, аналитик стал рассуждать о будущем релизе компании, который намечен аж на 2019 год. Он считает, что линейка 2019 не получит модуль для тройной камеры, и связано это с тем, что большинство пользователей вполне устраивают нынешние возможности портретного режима их камер. И что немаловажно, технологии, которые позволят установить в девайсы обновленный модуль 3-D реальности, не будут готовы за такой короткий срок.

Таким образом, Минг-Чи Куо одним махом опроверг и слухи о том, что такие камеры будут установлены в линейке, которую корпорация Apple готова представить сегодня вечером.

 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:00
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