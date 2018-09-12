Марина Африкантова пока не готова рожать детей Роману Капаклы

«Это раньше так было, какие-то обычаи. Я вообще к такому формату не отношусь. Я какая-то другая. Нет такого, что надо быстро рожать детей, обязательно свадьба, торжество, и все, ты принцесса… Может, мне нужно было где-то за границей родиться. Я по-другому мыслю. Всему свое время!», - призналась Африкантова.

На данный момент ребята готовятся к бракосочетанию, которое обязательно произойдет до конца этого года. Правда они уже успели огорчить всех тех, кто мечтал увидеть Марину в настоящем подвенечном платье, а не надетом ради фотосессии, и Рому в шикарном костюме, поскольку свадьбы не будет.Также девушка считает, что не стоит после росписи сразу беременеть. Более того, она не боится стать старородящей, как ее пугают некоторые подписчики, так как уверена, что детей надо заводить только тогда, когда к ним готов, а не потому, что возраст поджимает.Блондинка верит в слова нумеролога, которая сообщила, что у нее есть какой-то код молодости, благодаря которому она всегда будет выглядеть на 30 и сможет родить тогда, когда захочет.Также девушка прислушивается и к Роме, который считает, что заводить ребенка, когда у них нет «ни кола, ни двора» безответственно. Он уверен, что дети должны жить в достатке, а для этого их родителям надо несколько лет хорошо поработать, а лишь потом думать о наследниках.