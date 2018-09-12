АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
От Вашингтона до Крыма: Самые необычные встречи с НЛО
EUR 81.39 USD 69.97
Курс валют на 12.09.2018

Марина Африкантова пока не готова рожать детей Роману Капаклы

Участница телепроекта «Дом-2» Марина Африкантова не скрывает, что очень хочет выйти замуж за Романа Капаклы, а вот мамой она пока себя еще не видит, несмотря на свой далеко не юный возраст. Да и сам молодой человек к детям не готов, а потому полностью поддерживает возлюбленную.

Марина Африкантова пока не готова рожать детей Роману Капаклы


На данный момент ребята готовятся к бракосочетанию, которое обязательно произойдет до конца этого года. Правда они уже успели огорчить всех тех, кто мечтал увидеть Марину в настоящем подвенечном платье, а не надетом ради фотосессии, и Рому в шикарном костюме, поскольку свадьбы не будет.

Также девушка считает, что не стоит после росписи сразу беременеть. Более того, она не боится стать старородящей, как ее пугают некоторые подписчики, так как уверена, что детей надо заводить только тогда, когда к ним готов, а не потому, что возраст поджимает.

«Это раньше так было, какие-то обычаи. Я вообще к такому формату не отношусь. Я какая-то другая. Нет такого, что надо быстро рожать детей, обязательно свадьба, торжество, и все, ты принцесса… Может, мне нужно было где-то за границей родиться. Я по-другому мыслю. Всему свое время!», - призналась Африкантова.


Марина Африкантова пока не готова рожать детей Роману Капаклы


Блондинка верит в слова нумеролога, которая сообщила, что у нее есть какой-то код молодости, благодаря которому она всегда будет выглядеть на 30 и сможет родить тогда, когда захочет.

Также девушка прислушивается и к Роме, который считает, что заводить ребенка, когда у них нет «ни кола, ни двора» безответственно. Он уверен, что дети должны жить в достатке, а для этого их родителям надо несколько лет хорошо поработать, а лишь потом думать о наследниках.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:51
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Волгограде мужчина избивал десятилетнюю дочку
В Барнауле в ДТП пострадал школьник
Марина Африкантова пока не готова рожать детей
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 имеет серьезный
В Свердловской области в квартире обнаружили труп
Дима Билан рассказал о своих болезнях и сложном
В Твери школьница избила 7-летнего ребёнка
Астрономы NASA запечатлели на видео большой НЛО
Евгения Феофилактова нуждается в домработнице
Владимир Путин поручил разработать план развития
В Новосибирске 5-летний ребёнок выжил после
Илья Яббаров заявил, что Алена Савкина продала
Новые фото показали пять цветов iPhone Xr
Адвокат Петросяна рассказал о внебрачном ребенке
Lada 4&#215;4 Vision признана лучшим экспанатом
Зрители «Дома-2» называют Тату Блюменкранц
В Steam впервые появилась порно-игра без цензуры
От Вашингтона до Крыма: Самые необычные встречи с
В Оренбургской области женщина убила своего
Любовницу Александра Серова разоблачили на
В Анапе мужчина убивал спящих людей в парке
Учёные получили ультрачувствительную «камеру» для
Александра Черно поскандалила с Саймоном
В Брянске водитель авто Hyundai Getz устроил
Ученые: Обнаруженный в 2002 году астероид NT7
В Омской области в августе подорожали мясо, рыба
«Мы же не быдло?»: Виктория Боня раскритиковала
«Обнаженная верхом на лошади»: Кендалл Дженнер
Учёные: Астероиды подтвердили изменение планет
Смартфоны Xiaomi MIUI 10 получили очищающую
Просмотреть все новости