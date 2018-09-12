В Волгограде мужчина избивал десятилетнюю дочку доской от кровати
В Волгограде мужчину подозревают в избиении десятилетней дочки доской от кровати. Согласно версии следствия, данное насилие происходило в период январь-сентябрь текущего года. При этом мама ребёнка не препятствовала этому.
Мужчина прибегал к помощи данного «орудия воспитания», когда ему надоедало девочку бить руками. Он во время данных «процедур» постоянно оскорблял ребёнка. По словам девочки, отец издевался над ней по любому поводу. Мужчина раньше привлекался уже к уголовной ответственности по данной статье. При этом его лишили родительских прав. Аналогичный вопрос сейчас подняли по отношению к маме девочки. Данная семья считается неблагополучной.
Мужчина сейчас находится под стражей. Свою причастность к такого рода издевательствам волгоградский житель не признаёт. Следствие не исключает, что он применял также силу в отношении к младшим дочерям.
Мужчина прибегал к помощи данного «орудия воспитания», когда ему надоедало девочку бить руками. Он во время данных «процедур» постоянно оскорблял ребёнка. По словам девочки, отец издевался над ней по любому поводу. Мужчина раньше привлекался уже к уголовной ответственности по данной статье. При этом его лишили родительских прав. Аналогичный вопрос сейчас подняли по отношению к маме девочки. Данная семья считается неблагополучной.
Мужчина сейчас находится под стражей. Свою причастность к такого рода издевательствам волгоградский житель не признаёт. Следствие не исключает, что он применял также силу в отношении к младшим дочерям.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:10