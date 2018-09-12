В Волгограде мужчина избивал десятилетнюю дочку доской от кровати

Мужчина прибегал к помощи данного «орудия воспитания», когда ему надоедало девочку бить руками. Он во время данных «процедур» постоянно оскорблял ребёнка. По словам девочки, отец издевался над ней по любому поводу. Мужчина раньше привлекался уже к уголовной ответственности по данной статье. При этом его лишили родительских прав. Аналогичный вопрос сейчас подняли по отношению к маме девочки. Данная семья считается неблагополучной.Мужчина сейчас находится под стражей. Свою причастность к такого рода издевательствам волгоградский житель не признаёт. Следствие не исключает, что он применял также силу в отношении к младшим дочерям.