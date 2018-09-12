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В Барнауле в ДТП пострадал школьник

В Барнауле 12 сентября по улице Балтийской произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мальчик. О ДПТ сообщили в социальных сетях очевидцы.

В Барнауле в ДТП пострадал школьник


Несовершеннолетний пешеход попал под колёса машины, переходив дорогу. Ребёнок решил перейти проезжую часть, несмотря на то, что на этом участке имеются два пешеходных перехода – один нерегулируемый, а второй регулируемый. В результате мальчика сбил автомобиль марки Mazda, на место ДТП была вызвана машина «скорой помощи», которая госпитализировала пострадавшего.

Стоит отметить, что на данном участке пешеходы подвергаются большой опасности во время перехода через дорогу, здесь постоянно интенсивно передвигаются транспортные средства. Специалисты рекомендуют водителям быть предельно внимательными, проезжая этот отрезок пути.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 16:57
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