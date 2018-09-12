В Свердловской области в квартире обнаружили труп десятилетней девочки
12 сентября утром на территории Свердловской области в городе Каменск-Уральский в одной из местных квартир обнаружили труп десятилетней девочки. Специалисты на теле ребенка выявили следы насилия.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело по поводу убийства малолетнего ребёнка. Согласно одной из версий, убийство десятилетий девочки в Свердловской области могло произойти во время ограбления квартиры. Имеется неподтверждённая информация, что тело ребенка пребывало в ванной. При этом из дома исчезли ценные вещи. На момент происшествия мать погибшей девочки находилась не дома. Остальные подробности держаться пока в тайне.
В настоящее время продолжается расследование данного преступления. Представители правоохранительных органов устанавливают личности подозреваемых.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело по поводу убийства малолетнего ребёнка. Согласно одной из версий, убийство десятилетий девочки в Свердловской области могло произойти во время ограбления квартиры. Имеется неподтверждённая информация, что тело ребенка пребывало в ванной. При этом из дома исчезли ценные вещи. На момент происшествия мать погибшей девочки находилась не дома. Остальные подробности держаться пока в тайне.
В настоящее время продолжается расследование данного преступления. Представители правоохранительных органов устанавливают личности подозреваемых.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:38