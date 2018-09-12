В Свердловской области в квартире обнаружили труп десятилетней девочки

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по поводу убийства малолетнего ребёнка. Согласно одной из версий, убийство десятилетий девочки в Свердловской области могло произойти во время ограбления квартиры. Имеется неподтверждённая информация, что тело ребенка пребывало в ванной. При этом из дома исчезли ценные вещи. На момент происшествия мать погибшей девочки находилась не дома. Остальные подробности держаться пока в тайне.В настоящее время продолжается расследование данного преступления. Представители правоохранительных органов устанавливают личности подозреваемых.