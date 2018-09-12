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"Я учусь быть хорошим отцом": Стас Пьеха купил для 4-летнего сына дом в Москве

Участник проекта «Фабрика звезд» Стас Пьеха признается, что только учится быть хорошим отцом. Артист купил дом в Москве для своего 4-летнего сына.

"Я учусь быть хорошим отцом": Стас Пьеха купил для 4-летнего сына дом в Москве


Стас Пьеха в одном из своих интервью решил откровенно рассказать о том, что очень переживает, что совсем мало времени проводит со своим сыном. Ведь его звездные родители также мало внимания уделяли меленькому Пьехе, и не хочет повторять их ошибок. Артист признался, что рождение сына очень его поменяло - он стал более ответственным и внимательным. Однако модель поведения еще не определил, так как у него нет примера, потому что он сам рос под присмотром бабушки. Также певец подметил, что лишь учится быть папой.

Стас Пьеха тщательно скрывал подробности своей личной жизни. Таким образом о том, что он женился на модели Наталии Горчаковой, общественность узнала, только после их развода. В браке с моделью у них родился сын, которого назвали Петр. Сейчас пара в разводе, бывшая жена с Петром живет в Санкт-Петербурге. Но певец намерен перевезти их в Москву, чтобы как можно чаще видеться с ребенком, для этого он приобрел в столице дом.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:50
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