"Я учусь быть хорошим отцом": Стас Пьеха купил для 4-летнего сына дом в Москве

Стас Пьеха в одном из своих интервью решил откровенно рассказать о том, что очень переживает, что совсем мало времени проводит со своим сыном. Ведь его звездные родители также мало внимания уделяли меленькому Пьехе, и не хочет повторять их ошибок. Артист признался, что рождение сына очень его поменяло - он стал более ответственным и внимательным. Однако модель поведения еще не определил, так как у него нет примера, потому что он сам рос под присмотром бабушки. Также певец подметил, что лишь учится быть папой.Стас Пьеха тщательно скрывал подробности своей личной жизни. Таким образом о том, что он женился на модели Наталии Горчаковой, общественность узнала, только после их развода. В браке с моделью у них родился сын, которого назвали Петр. Сейчас пара в разводе, бывшая жена с Петром живет в Санкт-Петербурге. Но певец намерен перевезти их в Москву, чтобы как можно чаще видеться с ребенком, для этого он приобрел в столице дом.