Владимир Путин поручил разработать план развития Дальнего Востока
Владимир Путин поручил правительству подготовить план по развитию Дальнего Востока. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, президент РФ заявил, что регион должен становиться центром передовых решений в образовании, здравоохранении, транспорте и ЖКХ.
По словам главы государства, Дальнему Востоку следует выступить в качестве площадки, где будет осуществляться внедрение передовых цифровых решений в разных сферах деятельности. Также Владимир Путин обратил внимание на то, что в регионе работает программа по подготовке специалистов в области цифровой экономики. Президент РФ считает, что такую практику нужно распространять и в других регионах страны, сообщает ПолитЭксперт.
Правительству страны глава государства дал поручение, согласно которому до 2025 года должна быть разработана национальная программа по развитию Дальнего Востока. Эту работу нужно вести совместно с региональными властями, предпринимателями и общественными организациями.
Также российский лидер отметил что необходимо проверить, как используются территории, отведённые под сельское хозяйство, оказать поддержку АПК и продолжать тенденцию активного роста инвестиций.
По словам главы государства, Дальнему Востоку следует выступить в качестве площадки, где будет осуществляться внедрение передовых цифровых решений в разных сферах деятельности. Также Владимир Путин обратил внимание на то, что в регионе работает программа по подготовке специалистов в области цифровой экономики. Президент РФ считает, что такую практику нужно распространять и в других регионах страны, сообщает ПолитЭксперт.
Правительству страны глава государства дал поручение, согласно которому до 2025 года должна быть разработана национальная программа по развитию Дальнего Востока. Эту работу нужно вести совместно с региональными властями, предпринимателями и общественными организациями.
Также российский лидер отметил что необходимо проверить, как используются территории, отведённые под сельское хозяйство, оказать поддержку АПК и продолжать тенденцию активного роста инвестиций.
Экономика
Добавил: Алина Сегодня, 16:17