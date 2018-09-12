В Новосибирске 5-летний ребёнок выжил после падения из окна
В Новосибирске из окна 4-го этажа выпал 5-летний ребёнок. Дошкольник выжил, серьёзно травмировавшись, и находится в медучреждении.
СК по региону инициировал проверку обстоятельств инцидента. В связи с падением ребёнка из окна к ответственности могут быть привлечены его родители.
СК по региону инициировал проверку обстоятельств инцидента. В связи с падением ребёнка из окна к ответственности могут быть привлечены его родители.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:09