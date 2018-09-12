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Илья Яббаров заявил, что Алена Савкина продала его за 3 миллиона рублей

Не успели зрители телепроекта «Дом-2» отойти от ужасных скандалов беременной Алены Савкиной с Ильей Яббаровым, как они снова начали ругаться и тот факт, что они находятся за тысячи километров друг от друга, никак им не мешает.

Илья Яббаров заявил, что Алена Савкина продала его за 3 миллиона рублей


Так, судя по анонсу эфира, который покажут уже сегодня, между двумя бывшими возлюбленными разгорится настоящая война. Причем молодой человек будет обвинять девушку в самом страшном – продажности. В частности, Илья заявит на всю страну, что Алена продала его и их отношения за 3 миллиона рублей, но на камеру строит из себя жертву и заставляет всех, включая ведущих, ее жалеть.

Также Яббаров в жесткой форме признается, что не хочет иметь ничего общего с Савкиной и ее мамой, из-за чего те начнут также нелестно высказываться в его адрес и попытаются поставить мужчину на место.

Илья Яббаров заявил, что Алена Савкина продала его за 3 миллиона рублей


Очевидно, что отношения бывших возлюбленных накалились до предела и посвящено им будет еще далеко не одно Лобное, однако зрители уже переживают за здоровье ребенка, который находится в утробе Алены и все чувствует, когда та кричит или нервничает, а судя по всему, в ближайшее время девушке придется нервничать очень много.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:09
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