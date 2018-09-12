Илья Яббаров заявил, что Алена Савкина продала его за 3 миллиона рублей
Не успели зрители телепроекта «Дом-2» отойти от ужасных скандалов беременной Алены Савкиной с Ильей Яббаровым, как они снова начали ругаться и тот факт, что они находятся за тысячи километров друг от друга, никак им не мешает.
Так, судя по анонсу эфира, который покажут уже сегодня, между двумя бывшими возлюбленными разгорится настоящая война. Причем молодой человек будет обвинять девушку в самом страшном – продажности. В частности, Илья заявит на всю страну, что Алена продала его и их отношения за 3 миллиона рублей, но на камеру строит из себя жертву и заставляет всех, включая ведущих, ее жалеть.
Также Яббаров в жесткой форме признается, что не хочет иметь ничего общего с Савкиной и ее мамой, из-за чего те начнут также нелестно высказываться в его адрес и попытаются поставить мужчину на место.
Очевидно, что отношения бывших возлюбленных накалились до предела и посвящено им будет еще далеко не одно Лобное, однако зрители уже переживают за здоровье ребенка, который находится в утробе Алены и все чувствует, когда та кричит или нервничает, а судя по всему, в ближайшее время девушке придется нервничать очень много.
Так, судя по анонсу эфира, который покажут уже сегодня, между двумя бывшими возлюбленными разгорится настоящая война. Причем молодой человек будет обвинять девушку в самом страшном – продажности. В частности, Илья заявит на всю страну, что Алена продала его и их отношения за 3 миллиона рублей, но на камеру строит из себя жертву и заставляет всех, включая ведущих, ее жалеть.
Также Яббаров в жесткой форме признается, что не хочет иметь ничего общего с Савкиной и ее мамой, из-за чего те начнут также нелестно высказываться в его адрес и попытаются поставить мужчину на место.
Очевидно, что отношения бывших возлюбленных накалились до предела и посвящено им будет еще далеко не одно Лобное, однако зрители уже переживают за здоровье ребенка, который находится в утробе Алены и все чувствует, когда та кричит или нервничает, а судя по всему, в ближайшее время девушке придется нервничать очень много.